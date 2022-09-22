Генерал Украины назвал реальные потери российской армии на войне

Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж уличил руководство рф во вранье, когда они озвучили свою статистику потерь на войне.

Ежедневно на войне в Украине увеличивается количество потерь российской армии, хотя руководство страны-агрессора этого не признает. Экс-глава Службы внешней разведки, генерал армии Украины Николай Маломуж отметил, что министр обороны рф сергей шойгу обнародовал лживую статистику по поводу потерь своей и украинской армии на фронте.

Об этом он рассказал на Youtube, передает «Униан».

По его словам, реальные потери российской армии составляют больше 55 тысяч убитыми и 60-70 тысяч ранеными. Вернуться воевать могут далеко не все, где-то 10%, потому что остальная половина солдат осталась без рук, без ног и с тяжелыми травмами. В общей сумме это уже минус около 100 тысяч солдат, которые не участвуют в войне, потому что одни уехали в мешках домой, а вторые находятся на лечении.

Также Николай Маломуж отметил, что объявленная президентом россии владимиром путиным частичная мобилизация– это агония.

Он отметил, что, начав войну президент рф фактически открыл ящик Пандоры и создал Украине условия для уничтожения своего агрессора и в перспективе, конечно, для падения его режима.

«Курсор» писал ранее, что в британской разведке считают, что власти российской федерации* столкнуться с проблемами при наборе 300 тысяч резервистов.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!