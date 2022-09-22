Мобилизация в рф: британская разведка заявила, что путин идет на риск

В британской разведке считают, что власти российской федерации* столкнуться с проблемами при наборе 300 тысяч резервистов.

На войне в Украине российская армия терпит большие убытки и желающих идти на фронт становится все меньше. В связи с этим глава кремля владимир путин объявил о частичной мобилизации. Но в разведке Великобритании считают, что таким решением президент рф подверг себя политическому риску.

Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании.

В ведомстве говорят, что реализовать план по призыву 300 тысяч резервистов будет сложно, поскольку страна столкнется с рядом логистических и административных проблем. Скорее всего, россияне попытаются сформировать новые подразделения благодаря этим резервистам, но вряд ли они будут боеспособными в течение месяца.

Более того, в разведке считают, что мобилизация будет крайне непопулярной среди населения и вызовет волну негодования, даже пусть она и ограниченная. Президент рф таким образом взял на себя значительный политический риск в надежде создать боевую мощь. Но этот шаг является фактическим признанием того, что рф исчерпала свой запас добровольцев, которые готовы идти на фронт в Украине.

«Курсор» писал ранее, что во многих российских городах прошли протесты против частичной мобилизации под лозунги «путина в окопы», которые жестоко подавляют силовые структуры рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!