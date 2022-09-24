Генерал Украины рассказал об угрозе для путинского режима

Экс-глава СБУ, генерал армии Украины Николай Маломуж считает, что сдерживать нарастающие протесты в россии* удастся только в первое время.

Из-за частичной мобилизации, объявленной президентом рф владимиром путиным, в россии начали проходить протесты. И политическое руководство страны недооценивает, какой может быть реакция граждан в дальнейшем.

Таким мнением поделился экс-глава СБУ, генерал армии Украины Николай Маломуж, передает «Униан».

По его словам, это провал политики путина, потому что он не просчитал ситуацию. В рф боялись мобилизации из-за того, какая может последовать реакция и сейчас, что спецслужбы, что администрация главы кремля, недооценили угрозу, поскольку протесты будут нарастать. В россии, как считает Маломуж, если начинаются волнения, тем более, тотальные, не политические, а связанные с жертвами, тогда начинается массовая реакция.

Генерал Украины считают, что сдерживать протесты удастся только в первое время, но, чтобы поддержать реакцию россиян, выступающих против мобилизации и войны, Украине нужно работать мощно в информационном плане. Нужно просвещать граждан рф про успехи ВСУ на фронте и объяснить, что их в Украине никто не ждет и что дорога на войну — верная смерть.

Согласно данным независимых исследовательских центров, как отмечает военный, около 70% россиян не хотят идти на войну.

«Курсор» писал ранее, что публицист Андрей Пионтковский отметил, что Украина в скором времени получить дальнобойные ракеты от США и это значительно усилит их армию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!