Российский публицист спрогнозировал, что станет точкой в войне с рф

Публицист Андрей Пионтковский отметил, что Украина в скором времени получить дальнобойные ракеты от США и это значительно усилит их армию.

Частичная мобилизация, которую объявил президент рф* владимир путин, создала внешний кризис вокруг страны и это решение негативно повлияло на ее внутреннюю ситуацию. И в скором времени обстановка на фронте может измениться, в хорошую сторону для ВСУ. Российский публицист Андрей Пионтковский рассказал, что может стать точкой в войне с оккупантами.

Об этом сообщает издание «Униан».

По его словам, украинским военным могут поставить дальнобойные ракеты ATACMS и этот вопрос в США уже решен.

Пионтковский отметил, что к путину поменялось отношение после того, как его армия бежала из Харьковской области. И деоккупация Херсона или удар по Крымскому мосту, который станет элементарной задачей, если ВСУ получат ракеты ATACMS, подвергнет в шок россиян, а путин политически такого поражения не переживет.

Публицист считает, что точку в войне может поставить именно освобождение Херсона.

«Курсор» писал ранее, что согласно подсчетам руководителя Офиса президента Украины Андрея Ермака, что каждый год на мобилизацию в рф из казны будет тратиться минимум 1,3 триллиона рублей.

Еще мы писали, что в ближайшие месяцы частичная мобилизация в россии не отразится на обстановке на линии фронта. Однако для украинских военных она все же вызывает трудности, поскольку россияне воюют за счет численности, а не умений.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!