«Гений преступного мира»: россия предъявила новые обвинения Навальному

Навальный высказал в своем Twitter отношение к последним обвинениям со стороны путинского режима: «Все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления».

Против известного российского оппозиционера Алексея Навального выдвинуты новые обвинения.

Журналист, отбывающий заключение в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области, заявил в Twitter, что против него возбуждено новое уголовное дело по статьям о пропаганде терроризма, финансировании экстремистской деятельности и реабилитации нацизма.

1/7 Я — гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне. Вы все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления. Хорошо, что СК проявил бдительность и ничего не проморгал. — Alexey Navalny (@navalny) October 20, 2022

Навальный саркастично смеется: «Я — гений преступного мира. Профессор Мориарти нервно курит в стороне».

По его словам, даже сидящего в заключении, власти рф* боятся его и обвиняют: «Все думали, что я два года в изоляции, в тюрьме, а я, оказывается, активно совершаю преступления».

Ранее Курсор писал, что Зеленский лишил гражданства самых известный украинских евреев. В Офисе президента Украины подтвердили информацию о лишении гражданства Игоря Коломойского, Геннадия Корбана, Игоря Васильковского, Вадима Рабиновича и еще несколько человек.

Также мы сообщали, что путин вновь попросил у Китая политического убежища: эксперт.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!