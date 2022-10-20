Путин вновь попросил у Китая политического убежища: эксперт

Советник Офиса президента Украины Алексей Арестович рассказал, что президент *рф владимир путин в третий раз обратился к Китаю касаемо предоставления политубежища.

Об этом он рассказал в интервью российской оппозиционной журналистке Юлии Латыниной.

По словам Арестовича, кремлевскому диктатору ответили «да».

«Почему Китай? Потому что это единственная страна, откуда его не выдадут американцам. Он собираются там отсиживаться, писать мемуары. Вот его планирование. Он надувает щеки по введению военного положения, а сам уже договаривается с Китаем, чтобы «слинять». А куда будут «линять» всевозможные суровикины, золотовы и другие?», – сообщил он.

Советник Офиса президента Украины утверждает, что путину в Китае «выставили жесткие условия» и сказали, что «биполярном мире, на который рассчитывает Пекин, не нужна ядерная война».

Ранее Зеленский раскритиковал тех, кто призывает ослабить санкции против рф.

Также «Курсор» сообщал, что россия заминировала дамбу и агрегаты Каховской ГЭС.

Помимо этого, недавно эксперт минобороны рф случайно признал, что россия использует иранские дроны.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!