Генпрокурор Украины заявила о восьми тысячах военных преступлений россии

Украинские следователи выявили более 8 тысяч случаев предполагаемых военных преступлений с момента вторжения России, заявила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова немецкому телеканалу в четверг.

Венедиктова расследует и подсчитывает все новые случаи предполагаемых преступлений российских войск с момента их вторжения в Украину 24 февраля.

По ее словам, сейчас тысячи следователей собирают доказательства на местах, включая службы государственной безопасности, национальную полицию и иностранных следователей.

По словам Венедиктовой, среди задокументированных преступлений — «убийства мирных жителей, бомбардировки гражданской инфраструктуры, пытки» и «сексуальные преступления», о которых сообщается на «оккупированной территории Украины».

«Следователи не имеют доступа на оккупированные территории, такие как Мариуполь, Донецк или Луганск, но мы можем опросить людей, которые были эвакуированы с этих территорий», — сказала она.

Ранее Курсор рассказывал: в США предупреждают, что война в Украине далека от завершения. По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!