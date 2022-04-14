В США предупреждают, что война в Украине далека от завершения

По словам государственного секретаря Энтони Блинкен, несмотря на отступление российских военных из-под Киева и победы ВСУ, война россии* против Украины еще «далека от завершения».

Об этом сообщает «Голос Америки».

По его словам, в настоящее время россия передислоцирует свои силы, чтобы возобновить атаки на востоке и юге Украины.

Блинкен также приветствовал решение Белого дома о передаче Украине нового пакета оборонной помощи в размере 800 млн долларов,. Блинкен также отметил, что Украина с помощью США и союзников по всему миру ведет подготовку к новому этапу борьбы за свое будущее.

«США, их союзники и партнеры должны принять меры сейчас для увеличения дополнительной военной помощи, так как Украина готовится к следующему этапу борьбы за свою свободу и само свое будущее», — сказал госсек.

Блинкен отметил, учитывая сегодняшний пакет помощи администрация президента США Джо Байдена уже оказала Украине помощь в сфере безопасности на сумму, которая превышает 3,2 млрд долларов. .

Дипломат считает, что россия уже потерпела неудачу в реализации своих первоначальных планов — это захват Киева и порабощение всей страны. Он добавил, что еще не время расслабляться, потому что россия не намерена отступать и останавливаться.

Блинкен также заявил, что США и международное сообщество намерены превратить войну, развязанную россией, «в долгосрочный стратегический провал Кремля».

Ранее Курсор писал, что в минобороны рф заявили, что флагман Черноморского флота серьезно поврежден. В министерстве обороны россии* заявили, что ракетный крейсер «Москва», который является флагманом Черноморского флота рф, получил серьезные повреждения.

Курсор также писал, что Владимир Зеленский рассказал, какое вооружение необходимо Украине. Украинский президент обратился к западным лидерам с призывом предоставить Украине необходимое для войны с россией вооружение.

Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.

Кроме того, в российских городах и в Крыму готовится серия терактов. Российские власти пытаются настроить своих граждан против украинцев, а для того, чтобы заставить их ненавидеть украинский народ, не остановятся даже перед терактами против собственного населения.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!