Слухи о резком ухудшении здоровья кадырова появились еще весной 2023 года.

Глава чечни рамзан кадыров* находится в коме.

Об этом сообщает Telegram-канал Радикальня.

Других подробностей СМИ не сообщает. В то же время российский оппозиционный политик, бывший депутат госдумы рф геннадий гудков со ссылкой на высокопоставленные источники в чечне рассказал, что у кадырова огромные проблемы со здоровьем - ему провели операцию на почках, которая прошла неудачно.

"Я позвонил видным чеченцам и спросил: "Он дуркует, нар*ота, или действительно состояние здоровья?" - Они говорят, что, по их данным, у него действительно почки. Там даже была операция, трансплантация, она прошла не совсем удачно, якобы там не все прижилось, начались какие-то абсцессы. У него со здоровьем действительно все плохо", - сообщаил гудков.

Как сообщал Курсор, кадыров отреагировал на версию, что его убьют следующим после пригожина. По мнению путиниста, эта версия – инфовброс, с помощью которой хотят посеять рознь в рф.

Кадыров отмечает, что он рассмеялся из-за размышлений "обиженных на россию недоделанных политологов" из иностранных СМИ, пророчащих его приближающуюся смерть.

Также мы писали о том, что лидер чечни рамзан кадыров обвинил в резком ухудшении состояния своего здоровья экс-министра здравоохранения, бывшего вице-премьера республики Эльхана Сулейманова.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!