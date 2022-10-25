Глава ЧВК Вагнер в личном разговоре с путиным раскритиковал минобороны: СМИ

Глава ЧВК «Вагнер» *евгений пригожин в личном разговоре с владимиром путиным раскритиковал минобороны рф, а также специально опубликовал видео с жалобами своих наемников ради увеличения финансирования.

Об этом сообщает The Washington Post.

По информации журналистов, пригожин «чувствовал себя комфортно, делясь таким резким упреком в адрес вс рф с путиным в частной обстановке». Он заявил кремлевскому диктатору, что министерство обороны россии «слишком полагается» на ЧВК «Вагнер», но при этом не предоставляет необходимого количества финансов и других ресурсов.

Источники из разведки США утверждают, что пригожин специально начал распространять в социальных сетях видео, где солдат ЧВК жалуется на провизию. Есть версия, что «повар путина» таким образом давит на кремль и пытается увеличить финансирование своей компании. Сам пригожин отрицает этот разговор.

«Во-первых, я лично с владимиром владимировичем путиным не общался ни в последнее время и не планирую в обозримом будущем. Я не критиковал руководство вс рф во время конфликта (войне – прим.ред.) в Украине. Поэтому ничего комментировать не могу», – заявил он.

По мнению директора Института европейских, российских и евразийских исследований Университета Джорджа Вашингтна, пригожину удалось «подняться за последние месяцы» и благодаря войне «получить больший доступ к путину, чем когда-либо прежде». Любопытно, что после отступления армии оккупантов из Лимана пригожин раскритиковал военных и генералов, назвав их «ушлепками». Однако, со временем он начал это отрицать и сказал, что в своей манере «выразил любовь и поддержку» министерству обороны.

Также «Курсор» сообщал, что пригожин устраивает раскол в кремле.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!