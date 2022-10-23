«Повар» путина устраивает раскол в кремле: ISW

Владелец частной военной компании «Вагнера» (ЧВК «Лига») и российский бизнесмен Евгений Пригожин распространяет информацию о сооружении укреплений на востоке Украины, что сеет раздор во власти *россии.

Об этом сообщает американский Институт исследования войны (ISW).

В частности, в пресс-службе Пригожина и ЧВК сказано, что российское правительство приостановило расширение «линии Вагнера» до Белгородской области. Так называемый «повар» путина считает, что действия бюрократии противоречат интересам общества, а также он назвал бюрократов врагами.

По словам американских аналитиков, кремль не единожды был обвинен российскими империалистами в том, что он не способен защитить границу Украины с Белгородской областью. Слова Пригожина о «линии Вагнера», возможно, являются попыткой ужесточить их требования.

Как считают эксперты, бизнесмен хочет, чтобы эта линия обороны прикрывала и защищала границу Белгородской области с Луганской, Харьковской и Сумской областями Украины, но не охватывала северную часть Луганской области. Согласно статье, это вступает в противоречие с обещаниями правительства рф, которое заявляло, что способно «защитить» всю Луганскую область.

Однако, существует и другая версия, согласно которой «линия Вагнера» прикроет лишь ту часть Луганской области, которую россия контролировала до полномасштабного вторжения в Украину.

«Кремль, вероятно, пытается сохранить свое ограниченное представление о войне, что, вероятно, продолжит расстраивать националистическое сообщество, которое, по-видимому, обеспокоено отсутствием обороны вокруг Белгородской области», – добавили в Институте исследования войны.

Ранее мы рассказывали о том, то россияне начали возводить в белгородской области «линию обороны».

Также «Курсор» сообщал, что Зеленский рассказал, когда Киев сможет возобновить переговоры с россией.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!