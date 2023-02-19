Глава МИД Беларуси на самом деле умер не от «продолжительной болезни» – СМИ

Глава МИДа Беларуси Владимир Макей не умер от «продолжительной болезни», а мог совершить самоубийство.

Об этом сообщает «Наша Нива».

Такую информацию издание получило из четырех не связанных друг с другом источников из области медицины и госуправления. По их сведениям, Макей, скончавшийся 26 ноября минувшего года, тяжело переживал охлаждение к нему Александра Лукашенко и крах прежней белорусской политики на фоне войны Украины против *россии.

По информации «Нашей Нивы», в день смерти Владимир Макей вернулся в свой дом в Дроздах, элитном коттеджном посёлке рядом с резиденцией Александра Лукашенко, один. Его жена Вера Полякова с младшим сыном остались в их другой квартире.

Первым неживого министра нашел старший сын Поляковой, который поехал в Дрозды после неудачных попыток родственников связаться с ним по телефону.

Собеседники издания не усматривают признаков, чтобы это было убийство, замаскированное под суицид.

Курсор» сообщал, что в Беларуси заявили о готовности строить штурмовики Су-25.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!