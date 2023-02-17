«Доказали эффективность в Украине»: в Беларуси заявили о готовности строить штурмовики Су-25

Лукашенко и путин встретились сегодня в государственной резиденции Ново-Огарево в Подмосковье.

Беларусь готова строить штурмовики Су-25, которые «доказали свою эффективность в Украине», заявил глава Беларуси Александр Лукашенко владимиру путину* сегодня во время встречи, сообщает государственное информационное агентство Белта.

Они провели переговоры о расширении военного и экономического сотрудничества на фоне боевых действий в Украине.

Лукашенко сказал путину, сообщает Белта: «Как мне сообщили в правительстве, они готовы к производству хорошо зарекомендовавших себя в Украине штурмовиков Су-25. Мы даже готовы производить их в Беларуси, если российская федерация окажет небольшую технологическую поддержку».

Он отметил, что белорусские заводы производят комплектующие для российских пассажирских самолетов, добавив: «Белорусы уже производят до тысячи комплектующих для МС-21 и Sukhoi Superjet 100».

Тем временем Владимир Зеленский в видеообращении к мировым лидерам на конференции по безопасности в Мюнхене заявил, что Западу необходимо активизировать свою поддержку Украины, поскольку владимир путин получит военное преимущество, если в ближайшее время не поступят поставки оружия.

«Нам нужно поторопиться. Нам нужна скорость — скорость наших договоренностей, скорость нашей поставки… скорость решений по ограничению российского потенциала», — сказал президент Украины.

Зеленский предупредил, что возможными последствиями отсутствия доставки западного оружия в Украину может стать вторжение россии в Молдову. Он также сказал, что соседняя Беларусь совершит ошибку исторического масштаба, если присоединится к российскому наступлению, и заявил, что опросы общественного мнения показали, что 80% населения Беларуси не желает вступать в войну.

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