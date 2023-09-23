По словам главного российского дипломата, "важно сохранить созданные предыдущими поколениями механизмы взаимодействия".

Если Запад настаивает на разрешении конфликта на поле боя, то российская федерация* будет готова рассмотреть такой подход.

Об этом заявил министр иностранных дел рф сергей лавров.

«Запад стремится к тому, чтобы конфликт в Украине решался на поле боя. Россия готова принять такое решение», — сказал дипломат.

Он также подчеркнул, что у россии нет планов по скатыванию к большой войне. По словам лаврова, такой сценарий не выгоден ни рф, ни всему человечеству.

«Человечество вновь, как и много раз в прошлом, стоит на развилке. Только от нас зависит, как будет развиваться история. В общих интересах - не допустить скатывания к большой войне», — заявил лавров, добавив, что "приоритет москвы заключаются в предотвращении большой войны".

"Россия настроена на международное сотрудничество, что соответствует интересам всего мира. Важно сохранить созданные предыдущими поколениями механизмы взаимодействия", - добавил политик.

Как сообщал Курсор, война в Украине будет окончена "скоро и внезапно". Однако предполагается, что не будет необходимости сражаться за каждый метр земли кровью, так как при определенных условиях "события будут иметь иной характер". Об этом написал в своем Твиттере советник Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

До этого глава ГУР Украины Кирилл Буданов заявил, что главным «проколом» российского главаря владимира путина в контексте войны с Украиной.

* — до полной победы Украины редакция «Курсора» указывает все имена собственные рф и ее представителей исключительно с маленькой буквы. Смерть оккупантам!