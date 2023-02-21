Глава МИД Словакии в нецензурной форме раскритиковал премьер-министра Венгрии Орбана

Чиновник посоветовал сторонникам «русского мира» переехать в рф, где их ждут изоляторы и ГУЛАГ.

Министр иностранных дел Словакии Растислав Качер в нецензурной форме обратился к премьер-министру Венгрии Виктору Орбану.

Заявление он опубликовал в своем Facebook.

По словам чиновника, его восхищает патриотизм и свободолюбие украинское народа, страдающего от военных преступлений *рф. Он провел встречу с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой и осознал, что члены ЕС все вместе поддерживают свободную и независимую Украину, за исключениями одного члена Евросоюза, «бредящего, что поставка оружия продлевает войну».

Далее Качер решил процитировать премьер-министра Венгрии Орбана, который недавно сказал, что война в Украине является «конфликтом двух славянских государств».

«То есть, пускай русские быстро убивают украинцев… Какая гадость. Как жалко. Как не по-христиански. Святой Мартин Турский (родившийся на территории современной Венгрии) постыдился бы за таких христиан. В одном я согласен с этими карпатскими коллаборационистами русских агрессоров. Поставки оружия в Украину затягивают конфликт и оттягивают мир. Крупнейшим поставщиком оружия в Украину является россия», – написал глава МИД Словакии.

Министр упомянул, что кремль поставлял оружие боевикам в 2014 году, которые вторглись в Крым и захватили часть Донецкой и Луганской областей. По его мнению, все фанаты «русского мира» должны переехать в рф, где их ждут изоляторы и ГУЛАГ.

По словам Качера, он составил это публичное заявление в поезде, который ехал из Брюсселя в Лондон. Он добавил, что Словакия – часть Запада.

«Сегодня также ЕС и НАТО. Мы являемся частью развитого мира. Я не хочу, чтобы мы «делали как Орбан» и уж точно не были на стороне Путина. Это было бы нашей погибелью. Для путинских коллаборационистов, для всех, кто хочет мира ценой разрушения Украины, у меня только одно послание: Идите на*уй!», – написал он.

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* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!