Байден выступил в Польше: главные заявления

Президент США Джо Байден в рамках своего визита в Польшу выступил с рядом заявлений, посвященных войне Украины против *россии и другим темам.

Выступление американского лидера началось с опозданием на 2 часа. Главные тезисы:

Я только что прибыл из Киева. Киев держится. Киев не сдаётся. Киев стоит, свободно и гордо.

Путин ошибся. Украинцы оказались слишком сильными и смелыми. Демократия была слишком сильна для президента рф, а Зеленский – человек с железной волей и решимостью.

Кремлевский диктатор полагал, что НАТО развалится, но вместо этого оно объединилось, как никогда прежде.

За прошедший год демократия укрепилась, а авторитарные режимы ослабли.

Наша поддержка Украины не прекратится и является непоколебимой, НАТО не сдастся.

Аппетиты автократов не должны удовлетворяться. Их надо пресекать. Они понимают только слово «нет».

Украина никогда не будет жертвой россии.

Российские солдаты совершают преступления против человечества в Украине

Год спустя после падения первых бомб Украина всё ещё независима и свободна.

Запад не намерен нападать на русский народ, это путин выбрал эту войну.

Если рф прекратит агрессию против Украины — прекратится война, если Украина прекратит защищаться — это будет конец Украины.

США в составе коалиции из 50 стран будут поставлять вооружения Украине.

Путин пытался заставить мир голодать, перекрыв украинские порты. Но США и G7 ответили на этот вызов.

Миллионы людей по всему миру делают всё, чтобы помочь украинским беженцам. И Польша делает особенно много.

Мы сделаем всё, чтобы россия заплатила за свою агрессию и военные преступления.

США на текущей неделе объявят о новых санкциях против россии.

Грядущие дни будут тяжёлыми для украинского народа.

Партнеры Украины делают все необходимое, чтобы привлечь рф к ответственности за совершенные преступления.

Если россия нападет хотя бы на одну страну НАТО – это будет расцениваться как нападение на весь блок. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО.

США собрали коалицию по всему миру, более 50 стран для помощи Украине.

В 2024 году США примут у себя саммит НАТО – самого сильного альянса.

По всей Америке на американских домах развеваются украинские флаги.

Мы на стороне света, а не тьмы, свободы, а не рабства.

Напоследок Байден сфотографировался с детьми.

«Курсор» сообщал, что Си Цзиньпин приедет в россию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!