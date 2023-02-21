Байден выступил в Польше: главные заявления

Президент США Джо Байден в рамках своего визита в Польшу выступил с рядом заявлений, посвященных войне Украины против *россии и другим темам.
Выступление американского лидера началось с опозданием на 2 часа. Главные тезисы:
- Я только что прибыл из Киева. Киев держится. Киев не сдаётся. Киев стоит, свободно и гордо.
- Путин ошибся. Украинцы оказались слишком сильными и смелыми. Демократия была слишком сильна для президента рф, а Зеленский – человек с железной волей и решимостью.
- Кремлевский диктатор полагал, что НАТО развалится, но вместо этого оно объединилось, как никогда прежде.
- За прошедший год демократия укрепилась, а авторитарные режимы ослабли.
- Наша поддержка Украины не прекратится и является непоколебимой, НАТО не сдастся.
- Аппетиты автократов не должны удовлетворяться. Их надо пресекать. Они понимают только слово «нет».
- Украина никогда не будет жертвой россии.
- Российские солдаты совершают преступления против человечества в Украине
- Год спустя после падения первых бомб Украина всё ещё независима и свободна.
- Запад не намерен нападать на русский народ, это путин выбрал эту войну.
- Если рф прекратит агрессию против Украины — прекратится война, если Украина прекратит защищаться — это будет конец Украины.
- США в составе коалиции из 50 стран будут поставлять вооружения Украине.
- Путин пытался заставить мир голодать, перекрыв украинские порты. Но США и G7 ответили на этот вызов.
- Миллионы людей по всему миру делают всё, чтобы помочь украинским беженцам. И Польша делает особенно много.
- Мы сделаем всё, чтобы россия заплатила за свою агрессию и военные преступления.
- США на текущей неделе объявят о новых санкциях против россии.
- Грядущие дни будут тяжёлыми для украинского народа.
- Партнеры Украины делают все необходимое, чтобы привлечь рф к ответственности за совершенные преступления.
- Если россия нападет хотя бы на одну страну НАТО – это будет расцениваться как нападение на весь блок. Мы будем защищать каждый сантиметр территории НАТО.
- США собрали коалицию по всему миру, более 50 стран для помощи Украине.
- В 2024 году США примут у себя саммит НАТО – самого сильного альянса.
- По всей Америке на американских домах развеваются украинские флаги.
- Мы на стороне света, а не тьмы, свободы, а не рабства.
Напоследок Байден сфотографировался с детьми.
«Курсор» сообщал, что Си Цзиньпин приедет в россию.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!