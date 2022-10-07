Глава рпц кирилл призвал два дня молиться за здоровье путина

Об этом сообщается на сайте рпц.

В частности, кирилл призвал к этому в связи с 70-летием путина. При этом патриархия утвердила тексты для двух разных молитв.

«Патриарх кирилл считает необходимым всем верующим поднести в этот день усердную домашнюю молитву о здоровье главы государства российского. Молиться о здоровье президента священники будут в день его рождения, 7 октября, и на следующий день, когда празднуют Сергея Радонежского», — говорится в сообщении.

Как сообщал Курсор, в первые дни полномасштабного вторжения россии в Украину глава рпц кирилл (гундяев) поддержал войну. Он выступил с речью перед верующими по завершении литургии в Храме Христа Спасителя в москве.

По словам кирилла, Украина восемь лет якобы пыталась уничтожить Донбасс, а затем провести там гей-парады. Однако в рпц, конечно же, знают, что это страшный грех. Поэтому «спецоперация», начатая путиным, по словам кирилла, имеет «метафизическое значение».

Также курсор информировал о том, что московский патриархат готовит «контратаку» против Украины и против Вселенского Патриархата. Ожидается, что шаги, которые уже были запланированы, будут реализованы в ближайшие недели и будут включать в себя коммуникационные шаги, поскольку закулисная подготовительная работа была проведена в различных странах, включая Грецию.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!