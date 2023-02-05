Глава рпц патриарх кирилл работал на КГБ в Швейцарии – СМИ

После работы на спецслужбы у россиянина начался стремительный взлет по карьерной лестнице.

Глава *русской православной церкви патриарх Кирилл, владимир гундяев, в 70-х годах XX века работал на КГБ в Швейцарии, где он осуществлял разведывательную деятельность.

Об этом сообщает издание Sonntags Zeitung.

Журналисты изучили архивы федеральной полиции, которые подтвердили принадлежность кирилла к КГБ. Утверждается, что у нынешнего главы рпц во время работы в Женеве был оперативный псевдоним Михайлов.

Проанализированный архив содержит 37 документов, которые датируются периодом с июля 1969-го по декабрь 1989 года. Большинство из них касаются виз и въезда Гундяева в Швейцарию. Также обнаружены упоминания, что патриарх был среди советских функционеров, в отношении которых «приняли меры», без уточнения о подробностях.

По словам жительницы Женевы, во время разговоров с гундяевым у нее «всегда было ощущение, что он ищет информацию». Он был «очень дружелюбен, но задавал много вопросов о находящейся в ссылке общине и духовенстве».

В материале сказано, что гундяев в Женеве занимался проповедованием в церкви Рождества пресвятой Богородицы, которая сейчас находится в управлении племянника патриарха рпц.

Также упоминается о немецком теологе Герхарде Бесьере, который писал, что в период 70–80-х годов в КГБ хотели влиять на Всемирный совет церквей, чтобы тот не критиковал ограничения религиозной свободы в СССР и вместо этого сосредоточил критику на США и их союзников.

В 1971 году гундяев получил разрешение на посещение Женевы, где он должен был представить на Всемирном совете церквей россиян, которые называют себя православными. После возвращения в СССР начался стремительный взлет гундяева по иерархии в рпц.

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