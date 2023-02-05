Разгромить Украину мы не сможем: в россии заговорили о новой волне мобилизации

Террорист и экс-главарь пророссийских боевиков так называемой «ДНР» *игорь стрелков-гиркин считает, что кремль должен провести новую волну мобилизации, иначе «разгромить Украину мы не сможем».

Об этом он заявил в рамках встречи со своими единомышленниками в москве в так называемом «Комитете 25 января» – неформальное объединение национал-патриотических активистов и деятелей российской политики.

По мнению гиркина, армия рф сейчас не способна для проведения нового масштабного наступления на украинские земли, но это можно исправить мобилизацией. Последняя, как он утверждает, должна затронуть не только людей, но и тыл.

«То либо линия фронта так и будет, как сейчас: с локальными операциями по очищению, либо наши могут предпринять от большого ума большое наступление. Я скептически отношусь к тому, что оно закончится успешно и лучше бы его не предпринимать», – сказал он.

Отметим, что стрелков-гиркин не впервые негативным образом оценивает перспективы россии в этой войне. Например, в конце прошлого года он сказал, что армия рф не сможет разгромить Украину и захватить ее территории.

По его словам, в случае проигрыша он уедет «на пожизненное в Гаагу, а там меня отправят в Киев и повесят, и сомнений у меня нет». Также террорист негативно высказался в адрес путина, потому что кремлевский диктатор не стал делать себя ответственным за военные действия – из-за названия «специальная военная операция» этим заведует российское министерство обороны. Дополнительно он высказался о перспективах и последствиях применения ядерного оружия.

Также «Курсор» сообщал, что гиркин рассказал, как отличить настоящего путина от двойников.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!