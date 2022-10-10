Глава СНБО Украины обратился к россии: вам нас никогда не сломить

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов прокомментировал массированные ракетные атаки, которые армия российских оккупантов совершила по Украине в понедельник, 10 октября.

«кремль и российская банда! Своими обстрелами вы вызываете у нас только ярость и презрение! Не страх, не желание о чём-то договариваться. Вы пробуждаете у нас желание уничтожать вас, террористов, где бы вы не находились – на улицах, и в бункерах, на море и на суше. Вы можете пугать только послушное российское стадо. Вам нас никогда не сломить. А государство-террориста не спасут никакие ракеты, это только увеличивает нашу жажду к Победе и мести», – заявил Данилов.

Как сообщал Курсор, вследствие массированного ракетного удара по Украине, совершенного российскими оккупантами, погибли как минимум 10 человек, еще около 60 получили ранения. «Прилеты» зафиксировали в Киеве и еще в 14 регионах Украины.

Также Курсор сообщал о том, что президент Европарламента Роберта Метсола назвала действия россии «отвратительными». По ее словам, ракетная атака 10 октября является настоящим преступлением, за которые нужно наказать виновных.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!