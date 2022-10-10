Глава Европаламета заявила, что москва ответит за удары по Украине

Президент Европарламента Роберта Метсола заявила, что массированные ракетные удары россии по городам Украины — это преступление, за которое виновные должны понести ответственность.

Об этом она написала в Twitter.

«То, что происходит сейчас в Киеве, вызывает отвращение. Это снова показывает миру режим, с которым мы сталкиваемся: тот, который нацеливается без разбора. Тот, который обрушивает ужас и смерть на детей. Это преступно. Они будут привлечены к ответственности. Украина победит. Европа не отвернется», — сказала Метсола.

По ее словам, сейчас единственный выход, который должна искать россия, это выход из Украины.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель также осудил ракетные атаки россии по Украине.

«Глубоко шокирован нападениями россии на мирных жителей Киева и других городов Украины. Таким действиям не место в 21 веке. Я строго их осуждаю. Мы с Украиной. Дополнительная военная поддержка Евросоюза уже в пути», — отметил он.

Ранее Курсор писал о массированном ракетном ударе по Украине. Россияне с самого утра понедельника наносят ракетные атаки по городам Украины. Число жертв и пострадавших пока неизвестно.

Курсор писал, что Россия ударила по Киеву: первые подробности. Сегодня туром после объявления масштабной воздушной тревоги в Украине прогремели взрывы в Киеве.

Наша редакция писала, что российские террористы нанесли ракетный удар по Запорожью. Армия рф проводит массированные обстрелы прифронтового города Запорожья, каждую ночь разрушая дома и убивая мирных людей, женщин и детей. Оккупанты давно превратились из военных в простых террористов.

Обстрелы Запорожья: спасатели под взрывами работают над завалами. Спасатели разбирают завалы разрушенного российскими обстрелами жилого дома в Запорожье.

Напомним, что в Конгресс США внесены законопроекты о признании россии спонсором терроризма.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!