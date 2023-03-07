Глава украинской разведки лично участвовал в штурме села, захваченного россией

Журналисты узнали, как глава Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов в составе спецподразделения ГУР Минобороны «Kraken» лично ходил на штурм села Русская Лозовая (Харьковская область, Украина).

Об этом сообщает издание «Украинская правда».

Сперва отметим, что подразделение Kraken является украинским отдельным разведывательно-диверсионным подразделением ГРУ Министерства обороны Украины, сформированным добровольцами 24 февраля 2022 года. Среди множества успешных операций упомянем об освобождении села Русская Лозовая.

«Сейчас можно говорить – на эту задачу приезжал Кирилл Алексеевич Буданов. Ходил на штурм», – рассказал командир «Kraken» с позывным «Вито».

Операцию начали с поселка Лесное, в «серой зоне», на возвышенности.

«С первого раза войти не удалось. Россияне успели перекрыть дорогу «пеемками» (противопехотные мины – прим.ред.), связанными веревками. Плюс они отработали артиллерию. У нас были двухсотые и раненные. Пришлось свернуть операцию и доработать ее», – поделился военный.

Перед второй попыткой группа разведчиков зашла в деревню и привела местного коллаборанта, от которого узнали подробнее о силах россиян. Всего у украинских защитников было примерно 200-220 человек.

Они выдвинулись пешком через лес, часть из них совершила отвлекающий маневр, во время чего остальная группа зашла с другого фланга и заняла определенные сектора, начав зачистку. По итогу опорным ценром стала церковь – единственное здание с нормальным подвалом, где можно было спрятаться.

Когда на Русскую Лозовую выдвинулась бронетехника рф, то военные закрепились в церкви, по которой работала авиация и танк, примерно на трое суток. У солдат было провизии на сутки, но их подкармливали местные жители.

Военные получили команду удерживать поселок до подхода нашей бронегруппы и тяжелого вооружения. Потом основные украинские силы прорвались по трасе и Русскую Лозовую окончательно зачистили. Российские оккупанты пытались вернуть позиции, но безуспешно.

Также «Курсор» сообщал, что зятя шойгу завербовали в ряды «вагнеровцев», как утверждает пригожин.

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