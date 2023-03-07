Зятя шойгу завербовали в ряды «вагнеровцев» — пригожин

По словам владельца чвк «вагнер», «украинцы никуда не сбегают», а боеприпасов и вооружения у них очень много.

В ряды российской частной военной компании «вагнер»* вступил зять министра обороны российской федерации сергея шойгу алексей столяров.

Об этом заявил владелец чвк евгений пригожин.

«Недавно чвк «вагнер» пополнилась еще одним бойцом, и зовут его алексей столяров», — сообщил пригожин.

Также по его словам, самого шойгу в Бахмуте он не встречал.

Кроме того, пригожин рассказал, что под Бахмутом и днем и ночью идут тяжелейшие бои, «но украинцы никуда не сбегают».

«В «мясорубку» подкидывают все новые и новые тысячи. Боеприпасов и вооружения у них — хоть ж*пой ешь, то есть х*ева туча», — уточнил главарь чвк «вагнер».

При этом, по его словам, не стоит «бежать впереди паровоза и рассказывать, что мы взяли Бахмут».

«12-20 тысяч украинских военных к завтрашнему утру успеть убить очень сложно. Такие мастера есть только в недрах генштаба или в союзмультфильме», — считает пригожин.

Как сообщал Курсор, накануне создатель чвк «вагнер» евгений пригожин начал сокрушаться на положение его наемников под городом Бахмут, где украинская армия сформировала группировку для блокировки групп «вагнеровцев».

Путиниста попросили прокомментировать решение украинских военных продолжать защищать Бахмут. По его словам, для разблокировки города нужно заблокировать чвк «вагнер», для чего ВСУ создали группировки в Славянске, Северске, Часовом Яру и Константиновке.

«И получится «пирожок»: начинка – это окруженные нами части ВСУ (в случае, конечно, если будет полное окружение Бахмута), а оболочка – это, собственно, чвк «вагнер», – сказал он.

Также Курсор сообщал, что украинские танкисты показали, как уничтожают укрытия и позиции россиян в Бахмуте.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!