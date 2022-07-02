Главнокомандующий ВСУ показал, как военные зачистили Змеиный от «русского духа»

Вооруженные силы Украины «помогли» российским захватчикам окончательно эвакуировать остатки своего гарнизона с украинского острова Змеиный. Сейчас рф* не имеет никакого контроля над этой территорией.

Об этом в Фейсбуке сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, вчерашними авиаударами россияне пытались уничтожить свою технику, вооружение и имущество на острове Змеиный. Однако традиционно не справились с поставленной задачей. Потому украинцам пришлось «помочь» оккупантам.

«Больше там «русским духом» не пахнет», – заверил Главнокомандующий.

Ранее Курсор писал, что болгарский журналист и военный эксперт Христо Грозев заявил, что в кремле есть «крот» рангом выше лаврова. По его словам, в российской властной верхушке есть высокоранговый чиновник, который «слил» информацию о начале войны до ее начала американским представителям.

Курсор сообщал, что Украина готова за месяц перевести вооружение на стандарты НАТО. Военные Украины легко и быстро осваивают новейшее вооружение, предоставляемое Западом. Выйти на высокие стандарты альянса украинская армия способна всего за месяц.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!