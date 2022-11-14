Главнокомандующий ВСУ рассказал, сколько длилась операция по освобождению Херсона

По словам Залужного, он благодарен подразделениям Сил обороны за сверхусилия, однако успех в Херсоне «имеет свою цену».

Главнокомандующий Вооруженных Сил Украины Валерий Залужный поблагодарил подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона.

Словами благодарности он поделился в Facebook.

«Благодарю подразделения Сил обороны за сверхусилия по освобождению Херсона», — написал Залужный.

По его словам, операция по освобождению областного центра продолжалась с начала сентября и окончилась успехом ВСУ.

«Однако он имеет свою цену. Вечная память павшим собратьям и сестрам! Мы знаем, за кого и за что воюем. Вместе к Победе!», — добавил главнокомандующий ВСУ.

Как сообщал Курсор, в сети продолжают появляться новые видео освобожденного от российских оккупантов украинского города Херсон.

Как известно, после 8 месяцев ада Херсон освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах. Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!