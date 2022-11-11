Освобожден спустя 8 месяцев ада: в сети показали фото Херсона с украинским флагом

11 ноября — официальная дата освобождения Херсона от российской оккупации. Украинский флаг вновь вернулся на свое место.

Над Херсонской областной администрацией развевается украинский флаг.

После 8 месяцев ада город освобожден от оккупации. Жители города встречают украинских военных со слезами на глазах.

Украинские солдаты на каждой улице попадают в объятия херсонцев.

Глава Николаевской военной администрации Виталий Ким рассказал, что у освобождения Херсона есть еще один плюс: теперь с правого берега Днепра не смогут запускать иранские дроны, методично уничтожавшие энергетическую инфраструктуру Украины.

Ранее Курсор писал про контрнаступление ВСУ на Херсонском направлении: как рф комментирует потери техники и личного состава.

Также мы сообщали, что в Мелитополе партизаны взорвали предателя, перешедшего на сторону рф. В оккупированном городе Мелитополе освободительное движение организовало «горячее» утро предателям, которые пошли в услужение россии.

Ранее Курсор писал, что войска рф ночью обстреляли Николаев: опубликовано фото разрушенного жилого дома. Циничный ответ государства-террориста на поражение в Херсоне был нацелен по жилому дому в Николаеве. Здание обрушилось до первого этажа, спасатели ищут людей под завалами.

Редакция сайта информировала, что элита россии напугана настроениями в кремле. Представители элиты россии опасаются за свою безопасность из-за призывов основателя чвк вагнера евгения пригожина о необходимости возвращения к «сталинским репрессиям».

Напомним, Зеленский рассказал, когда Украине будет достаточно поставок оружия.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!