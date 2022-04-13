Главный прокурор МУС: Украина — это место преступления

Главный прокурор Международного уголовного суда посетил город Буча — место сотен убийств мирных жителей, в которых Украина обвиняет российские войска, оккупировавшие город в течение нескольких недель.
«Украина — это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть достаточные основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда», — заявил Карим Хан журналистам. «Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого необходимо независимое, беспристрастное расследование», — говорит он.
Хан сообщил, что группа криминалистов МУС приступила к работе, «чтобы мы могли действительно убедиться, что отделяем правду от вымысла».
«Мы должны сохранять непредвзятость и следовать доказательствам», — добавляет он. «Закон должен быть использован для защиты гражданского населения».
Курсор ранее писал, что россия незаконно вывезла полмиллиона украинцев. Владимир Зеленский в ходе выступления перед парламентом Эстонии рассказал о демографической катастрофе в Украине — мирных граждан незаконно вывозят из страны и насильно переселяют на дальний восток.
Также сообщалось, что появилось видео, на котором ВСУ превращают еще один российский танк в металлолом. Удачный выстрел удалось снять на видео. На опубликованных в сети кадрах можно заметить, как ракета разворотила башню танка.
Кроме того, Израиль открыл гуманитарный воздушный мост для помощи Украине. Израильтяне продолжают помогать Украине, которая противостоит российской агрессии. На этот раз посол Израиля в Украине рассказал о новой партии гуманитарной помощи, которую приготовило еврейское государство.
* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!