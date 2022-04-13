Главный прокурор МУС: Украина — это место преступления

Представитель Международного уголовного суда заявил, что криминалисты уже приступили к работе и сделают все для того, чтобы закон использовался для защиты мирного населения Украины.

Главный прокурор Международного уголовного суда посетил город Буча — место сотен убийств мирных жителей, в которых Украина обвиняет российские войска, оккупировавшие город в течение нескольких недель.

«Украина — это место преступления. Мы здесь, потому что у нас есть достаточные основания полагать, что совершаются преступления, подпадающие под юрисдикцию суда», — заявил Карим Хан журналистам. «Мы должны пробить туман войны, чтобы добраться до истины. Для этого необходимо независимое, беспристрастное расследование», — говорит он.

Хан сообщил, что группа криминалистов МУС приступила к работе, «чтобы мы могли действительно убедиться, что отделяем правду от вымысла».

«Мы должны сохранять непредвзятость и следовать доказательствам», — добавляет он. «Закон должен быть использован для защиты гражданского населения».