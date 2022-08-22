Главный раввин Украины спел красивую патриотическую песню ко Дню Независимости

Главный раввин Украины Моше Реувен Азман спел урасивую патриотическую песню ко Дню Независимости украинского государства. Видео он опубликовал на своей странице в Facebook. В видео использованы кадры Марша в поддержку Украины в Тель-Авиве, а также кадры эвакуации в Буче и Ирпене в начале марта 2022 года и кадры других знаковых событий за последние полгода. «Мой подарок для всех украинцев ко Дню Независимости Украины! Моя Песня — «Украина мы с тобой!» — подписал пост Моше Реувен Азман.

Фолловеры не поскупились в лестных оценках песне главного раввина Украины.

«Спасибо Вам, уважаемый Ребе Мош! Эта песня очень глубокая и трогательная, касается души и сердца! Дай Бог нам всем сил, терпения, выдержки и победы!», «Спасибо Вам Ребе! С такими сердцами и такой любовью Украину никогда не одолеть! Да поможет нам Бог!», «Так сложилось, что мой народ и украинцы и евреи. И у каждого тернистый путь к свободе. Будьте благословлены, мои народы!», — пишут комментаторы.

Как сообщал Курсор, раввин Моше Реувен Азман за время войны помог эвакуировать тысячи украинцев. В сети рассказали об одном из дней, когда раввин помогал людям эвакуироваться.

«Мы организовали два автобуса, специальные автобусы, в которых на втором этаже есть обычные сидячие места, а на первом — кровати для раненых. Вместе с автобусами были две машины скорой помощи. У некоторых раненых в теле были осколки от ракет, потому что больницы там не работают. Там нет электричества», — сказал Азман.

Также Курсор писал о том, что в столице Украины, городе Киеве, с 22 по 25 августа будут запрещены все массовые мероприятия в связи с повышенной угрозой ракетных ударов со стороны оккупационных войск россии*.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!