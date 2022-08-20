В Киеве запретили все массовые мероприятия ко Дню Независимости Украины

В столице Украины, городе Киеве, с 22 по 25 августа будут запрещены все массовые мероприятия в связи с повышенной угрозой ракетных ударов со стороны оккупационных войск россии. Соответствующее поручение мэру Киева Виталию Кличко дал начальник Киевской городской военной администрации генерал-майор Николай Жирнов.

Об этом сообщает Корреспондент.

Отмечается, что причиной запрета является возможное нанесение ударов по городу со стороны войск рф.

Также властям Киева на эти дни поручено привлечь минимально необходимое количество должностных лиц, государственных служащих и работников для обеспечения повседневной жизнедеятельности украинской столицы.

Кроме того, администрациям предприятий и учреждений города предписано строго выполнять меры безопасности и использовать укрытия во время объявления воздушной тревоги.

Как сообщал Курсор, президент россии Владимир Путин заявил, что после вторжения россии в Украину российские войска отошли от Киева для того, чтобы были «созданы условия для переговоров» с властями Украины.

«Для того чтобы создать эти условия для переговоров, наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих договоренностей, хотя они были практически достигнуты. Конечный результат зависит не от посредников, а от договаривающихся сторон исполнять договоренности. Мы видим, что такого желания у киевских властей нет», — сказал путин.

Также Курсор писал, что, по мнению военного эксперта Олега Жданова, в начале полномасштабного вторжения в Украину россияне хотели захватить Киев в течение нескольких дней, но на их пути стали водные преграды.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!