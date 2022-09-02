Главный раввин Украины: Я бы посоветовал евреям россии репатриироваться

По словам, Моше Реувена Асмана, в Советском Союзе существовал сильный антисемитизм. При этом в таких крупных городах, как москва и санкт-петербург*, старались имитировать политику терпимости, толерантности.

Главный раввин Украины Моше Реувен Асман советует евреям россии репатриироваться. По его словам, «пока что оттуда легче уехать, чем из СССР, но постепенно закрывается железный занавес».

Об этом Асман сказал в интервью Украинской правде.

По его словам, в россии люди сейчас пребывают в большей безопасности, чем во времена СССР, «но в духовном смысле они – рабы».

«Они боятся и поддакивают власти, творящей настоящее зло. Бояться нужно только Всевышнего. Есть такая хасидская песня: «Не боюсь я никого, кроме Бога одного», — сказал Асман.

Он считает, что кремль ведет «крестовый поход» против украинских «нацистов», уничтожая села, города и мирных граждан. В знак протеста из рф выехали духовные еврейские лидеры — такие, как главный раввин Москвы Гольдшмидт или ребе Воронежской области Авигдор Носиков.

«Вы спросили у меня, можно ли сравнить Путина с Големом. Голем … перемалывает вначале чужих, а потом своих. В россии сформировалась страшная система людоедства, в которой после внешних врагов начнут искать виновных внутри страны. Ими окажутся сначала министры, потом буржуи, олигархи и в конце концов сам народ. … Россияне до сих пор не могут «съесть», что в Украине президент – еврей. Для них это как кость в горле. Все было вроде складно, но как-то не заладилось», — отмечает Асман.

По его словам, евреи в России по-разному воспринимают эту войну. Но это касается не только евреев, но и всех остальных национальностей.

«Есть там люди, которые все понимают, которые не согласны. Например, бывший главный раввин Москвы Пинхас Гольдшмидт просто положил ключи и тоже уехал. Он поступил достойно. Прожил там 30 лет, у него была своя община, положение в обществе, но он, я считаю, принял правильное решение. Есть те, кто молчит, боится что-то сказать, попасть в тюрьму. А есть реально зазомбированные. Мне звонил один давний товарищ, нормальный парень, он был в Украине, сам все видел, но уверен, что зазомбировали меня. В наших священных книгах так написано: не осуждай другого, пока не был на его месте. Но я могу осуждать, потому что я был на этом месте. Я был в СССР, был на допросах КГБ. Я уехал из «совка», потому что не был согласен с его ложью и злом. И сейчас я бы поступил так же, как Гольдшмидт – оставил бы все», — сказал главный раввин Украины.

Как сообщал Курсор, Моше Реувен Асман спел красивую патриотическую песню ко Дню Независимости Украины.

Также Курсор информировал о том, что Моше Реувен Асман за время войны помог эвакуировать тысячи украинцев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!