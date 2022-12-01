Главный раввин Украины заявил, что Израиль должен поддерживать Украину оборонительным оружием

Он заявил, что Иран поставляет беспилотники россии для проверки их возможностей и будущего применения против Израиля.

Главный раввин Украины Раввин Моше Асман рассказал об усугублении гуманитарного кризиса в Украине. По его словам, *россия и Иран стали партнерами.

Об этом сообщает Arutz Sheva.

«Я своими глазами видел, что там происходило, и массовые убийства, и десятки тысяч еврейских беженцев, которых вывозили из Украины. Война продолжается. Российская армия пытается разрушить всю инфраструктуру, электричество, воду и отопление. Около 50% инфраструктуры было просто разрушено. Украинские чиновники пытаются его отремонтировать, но каждую неделю бомбят одни и те же места. Вот почему это гуманитарная катастрофа, теперь с началом зимы», – поделился Асман.

По словам раввина, он приехал из Киева два дня назад, где уже было один-два градуса ниже нуля. Синоптики прогнозируют дальнейшее понижение температуры. С приближением зимы худшие дни еще впереди, и на фоне этого Моше подчеркивает, что проблема беженцев важнее, чем когда-либо.

Ранее Асман заявлял, что понимает позицию Израиля, потому что у страны особая и сложная ситуация с рф из-за ее связи с Сирией и Ираном. Однако теперь «правила изменились» из-за официального сотрудничества Тегерана с москвой.

Иранский режим передает Кремлю тысячи дронов и другое оружие ради уничтожения украинского народа. Раввин утверждает, что Тегеран готовит эти дроны для нападения на Израиль, модернизирует их и наблюдает за тем, как они работают. Асман слышал, что путин отплачивает Ирану, передавая ему ядерные технологии и отправляя в Иран российских специалистов в этой области.

«Это очень опасно», – заявил Асман.

На фоне этого раввин пришел к мнению, что Израиль должен сделать для Украины гораздо больше. Он призывает Иерусалим быть с остальным свободным миром, со своими партнерами, с США и Европой. По его словам, все страны теперь поддерживают Украину, кроме Сирии, Ирана и Северной Кореи. Он полагает, что официальные лица в Израиле начали менять свою точку зрения об ситуации, и надеется, что они помогут Украине оборонительным оружием, таким как технология «Железный купол».

«Курсор» сообщал, что в ВСУ рассказали, почему россия несколько недель не использует иранские дроны.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!