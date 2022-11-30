В ВСУ рассказали, почему россия несколько недель не использует иранские дроны

Спикер ВСУ Юрий Игнат рассказал, что российские оккупанты уже больше двух недель не пользуются иранскими беспилотниками для реализации своих военных планов в Украине.

Об этом он сообщил в эфире телемарафона.

Есть версия, что армия *рф прекратила использовать БПЛА, потому что первая партия закончилась.

«Уже две недели примерно не наблюдаем (а может и больше) этих иранских БПЛА. Вероятно, первая партия уже закончилась. Была информация, что россия в целом заказала 1740. Вероятно, сейчас нет возможности их получать. Возможно, идут процессы политического характера. На это могут влиять другие страны», – сказал Игнат.

Ранее военный эксперт Павел Нарожный заявил, что россия может столкнуться с «артиллерийским городом». По его мнению, из-за постоянных обстрелов украинских городов может возникнуть дефицит снарядов.

Аналитик утверждает, что за сутки армия рф может совершать от 30 до 60 тысяч выстрелов, то есть для месяца атак требуется 1,5 млн снарядов. Однако, вся российская промышленность, изготавливающая боеприпасы, способна выпускать в год около 1 миллиона. Нарожный утверждает, что оккупанты уже использовали запасы времен СССР и рассчитывают на собственное производство, либо же на приобретение снарядов в других странах, в том числе в Иране.

«Курсор» сообщал, что у Зеленского прокомментировали заявление о 100 тысячах погибших военных.

Помимо этого на следующей неделе в Киеве временно откроется посольство Израиля.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!