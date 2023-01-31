Голосовой помощник от «Яндекс» умел тайно включать микрофон и подслушивать пользователей

Авторы разработки признались, для чего это нужно.

В российской компании «Яндекс» рассказали, что в бета-версии виртуальный голосовой помощник «Алиса» умела тайно включать микрофон и подслушивать пользователей.

Об этом сообщает SVTV News.

Авторы разработки признали, что в результате недавней утечки в сеть попал код их голосового ассистента, который позволял прослушивать пользователей, «включая микрофон устройства на несколько секунд в случайный момент без упоминания Алисы». По их словам, это нужно было для «улучшения качества» и избавления от «ложных срабатываний», а использовалась функция исключительно «внутри Яндекса для проверки корректности работы».

Ранее «Курсор» сообщал, что популярный в *рф поисковый сервис «яндекс» блокировал изображения российского диктатора владимира путина по запросу «бункерный дед» и нацистские символы по запросу «Z».

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