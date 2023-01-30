Популярный российский поисковик блокирует изображение путина по запросу «бункерный дед»

Популярный в россии* поисковый сервис «яндекс» блокировал изображения российского диктатора владимира путина по запросу «бункерный дед» и нацистские символы по запросу «Z».

Об этом сообщает Медуза.

«Когда вы ищете картинки в «яндексе», в некоторых случаях ваш поисковый запрос автоматически корректируется: сервис изымает часть изображений из поисковой выдачи. Чаще всего исправления применяются для того, чтобы убрать из выдачи «яндекса» порнографические фото и видео (особенно детские). На втором месте по количеству заведенных правил – изъятие изображений президента рф владимира путина», — говорится в сообщении.

Издание уточняет, что из масштабной утечки кода «яндекса» выяснилось, как устроена цензура российского поисковика.

«Яндекс» постарался, чтобы на изображение путина нельзя было наткнуться при поиске по отдельным словам: «п*здабол», «плешивый», «х*йло» … А также словосочетаниям: «бункерный дед», «главный вор», «го*дон всея руси», «х*й в скафандре», «xу*ло в проруби». И целым предложениям: «как выглядят педофилы», «когда он сдохнет», «странное создание машет рукой», — пишет СМИ.

Как сообщал Курсор, президент Украины Владимир Зеленский выразил сомнения относительно того, жив ли путин. Об этом он заявил на «Украинском завтраке» в Давосе.

«Я не уверен, что тот президентроссии, который иногда появляется… телевизионщики поймут, — на хромакее. Он появляется, я не совсем понимаю, что это он», — отметил Зеленский.

Курсор писал ранее, что армия российской федерации несет на фронте в Украине большие потери и сейчас перешла в оборонительную позицию, поскольку не имеет наступательного потенциала. Из-за неудач оккупантов в стране-агрессоре возрастает недовольство «верхушкой» власти, а российская элита и вовсе начала создавать частные армии.

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!