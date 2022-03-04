Госсекретарь США: НАТО готово к конфликту с Россией

Энтони Блинкен заявил, что в НАТО готовы к нападению России на одну из стран-членов. «Если конфликт придет к нам, мы готовы к нему, и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — заявил Госсекретарь США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил в пятницу, что НАТО «готово» к военному конфликту с Россией.

Блинкен сделал это заявление после того, как посольство США в Украине заявило в Твиттере: «Нападение на атомную электростанцию — это военное преступление. Обстрел Путиным крупнейшей в Европе атомной станции делает его правление террором еще на один шаг дальше».

Российские военные нанесли удар по Запорожской атомной электростанции в четверг вечером.

В твите был хэштег «#TheHague», относящийся к Международному уголовному суду в Гааге.

«Наш союз — оборонительный. Мы не стремимся к конфликту. Но если конфликт придет к нам, мы готовы к нему, и мы будем защищать каждый дюйм территории НАТО», — сказал Блинкен.

После своего заявления госсекретарь принял участие в брюссельской встрече с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Столтенберг сделал аналогичные комментарии, предупредив, что, хотя НАТО является оборонительной организацией, она без колебаний будет защищать союзные государства.

Он сказал, что НАТО оказывает поддержку Украине, но добавил, что «НАТО не является стороной конфликта».

«НАТО — оборонительный альянс. Мы не стремимся к войне, конфликту с Россией. В то же время мы должны убедиться, что нет никакого недопонимания относительно нашего обязательства защищать и оберегать наших союзников», — сказал он.

Курсор ранее писал, что украинская артиллерия уничтожила базу десантников РФ в Киевской области. Украинские военные продолжают оказывать сопротивление российским захватчикам. Они наносят точные удары, ликвидируя большое количество техники и живой силы оккупанта.

Кроме того, в результате нападения России на атомную станцию в Украине погибли 3 военных, 2 ранены. Ранее региональное военное управление заявило, что российские силы взяли станцию под свой контроль и что оперативный персонал обеспечивает его безопасную эксплуатацию.

Также сообщалось, что Россия хочет обстрелять свои населенные пункты из Градов, чтобы обвинить в этому Украину. Российская военная техника была замечена в селе Поповка, территория РФ. Деревня находится на границе с Сумской областью. Речь идет о градах, которые направлены в сторону РФ. Предполагается, что российские оккупанты хотят устроить провокацию, чтобы обвинить в ней ВСУ.

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