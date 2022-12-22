Госсекретарь США назвал лучший способ приблизить переговоры с рф

По его мнению, завершить войну рф* против Украины можно с помощью дипломатии.

Российская федерация продолжает агрессию против украинского народа и демонстрирует, что не собирается завершать военный конфликт дипломатическим путем. Однако госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что агрессор может пойти на переговоры, но для этого, нужно усилить помощь ВСУ.

Об этом он сказал во время пресс-конференции.

По словам чиновника, президент США Джо Байден во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским заявил, что будет поддерживать Украину столько, сколько потребуется.

Энтони Блинкен подчеркнул, что сохранение мощной поддержки ВСУ имеет решающее значение, поскольку российский диктатор не проявляет заинтересованности в том, чтобы завершить войну дипломатическим путем.

Но дипломатия, как считает чиновник, является единственным способом, чтобы завершить военный конфликт на территории Украины.

Блинкен заявил, что пока путин не изменит свой курс, лучшим способом, чтобы приблизить перспективы миры и полноценной дипломатии – это сохранить поддержку Вооруженным силам Украины.

«Курсор» писал ранее, что президент Украины Владимир Зеленский по итогам посещения США выступил с коротким заявлением, посвященным результатам поездки. Все зарубежные новости уже успели сообщить о том, что украинский лидер привез своей стране новое оружие, которое приблизит ее к победе.