Зеленский после визита в США выступил с новым обращением: что он сказал

Президент Украины Владимир Зеленский по итогам посещения США выступил с коротким заявлением, посвященным результатам поездки. Все зарубежные новости уже успели сообщить о том, что украинский лидер привез своей стране новое оружие, которое приблизит ее к победе.

Об этом сообщили в Офисе президента Украины.

«Возвращаемся из Вашингтона – едем с хорошими результатами. С тем, что действительно поможет. Когда мы говорим «патриоты» в Украине и в Соединенных Штатах, мы одинаково подразумеваем защиту государства и людей. Этот вопрос решен для Украины. Есть и финансовая поддержка. Есть и другие договоренности – о них чуть позже», – сказал он.

Украинский лидер поблагодарил президента США Джо Байдена «за помощь, и за его международное лидерство, и за настрой на победу». Также он выразил признательность обеим палатам Конгресса и всем, кто поддерживает Украину и верит в ее победу.

«Слава каждому нашему воину! Слава каждому, кто защищает наше государство! Везем в Украину, на Донбасс, под Бахмут и на юг решения, которых наши силы обороны ждали», – добавил Зеленский.

По дороге домой президент Украины встретился со своим польским коллегой Анджеем Дудой, которого он тоже поблагодарил за помощь, а также они обсудили дальнейшее взаимодействие и стратегическое видение следующего года. Напоследок Зеленский поздравил украинцев с праздников, ведь они отмечают День работников и работниц энергетики – крайне важная профессия для Украины, особенно на фоне регулярных ударов россии по объектам инфраструктуры.

Ранее мы рассказывали, что Зеленский в рамках своего визита передал Байдену подарок.

«Курсор» сообщал, что, по информации журналистов, окружение путина не знало о его намерении начать войну против Украины.

Помимо этого Байден заявил, что путин проиграет.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!