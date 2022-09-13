Готовят новые обстрелы: украинская разведка сообщила о планах путина

Представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов отметил, что путин* хочет погрузить Украину и всю Европу в холодную зиму.

Российские военные начали обстреливать энергетическую инфраструктуру Украины, и как отметили в разведке, путин планирует новые провокации и новые удары по Запорожской атомной электростанции.

Об этом рассказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в эфире телемарафона, передает «Униан».

По его словам, оккупанты могут в ближайшее время участить обстрелы по Запорожской станции, а это отразится в конечном итоге и на других украинских атомных объектах. А личный состав российской армии уже имеет план пребывания в укрытии.

Представитель украинской разведке отметил, что сейчас идет перемещение техники, военные рф начали повреждать линии электропередач, которых сейчас несколько и они связывают ЗАЭС с украинской энергосистемой.

По его словам, путин хочет погрузить Украину и всю Европу в темную холодную зиму и планирует устроить гуманитарную катастрофу и кризис в преддверии холодов.

«Курсор» писал ранее, что эксперт Владимир Омельченко отметил, что ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискованна. Дело в том, что если система безопасности не будет нормально функционировать, то может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!