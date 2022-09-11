Запорожская АЭС полностью остановлена: чем это грозит

Эксперт Владимир Омельченко отметил, что ситуация с отключением шестого блока Запорожской АЭС крайне рискованна. Дело в том, что если система безопасности не будет нормально функционировать, то может произойти расплавление активной зоны и ядерного топлива, что, вероятно, приведет к радиоактивным выбросам.

Об этом пишет «РБК-Украина».

Эксперт рассказал, что российские военные намеренно повредили все четыре основные линии электросетей 750 кВ, которые связывали ЗАЭС с Объединенной энергетической системой Украины, а также повредили резервные и распределительные линии 330 кВ. Тем не менее шестой блок ЗАЭС продолжал работать за счет низкой мощности до 140 кВт во внепроектном режиме острова, который предоставлял питание для систем охлаждения активной зоны реакторов, бассейнов выдержки ядерного топлива, генераторов и другого оборудования.

Однако долго при таких условиях он продержаться не мог и его остановки стояло ожидать, утверждает Омельченко. Также неизвестна ситуация с запасами дизтоплива, поскольку есть предположения, что российские террористические войска использовали его для собственных нужд.

Эксперт считает, что в сложившийся ситуации Украина должна потребовать от Секретариата МАГАТЭ и Совета управляющих срочно принять резолюцию о возобновлении внешнего питания на ЗАЭС.

Ранее «Курсор» писал о том, что аналитики рассказали, как путин может использовать ситуацию вокруг Запорожской АЭС.