Хакеры взломали экраны российского музея Эрмитаж и транслировали информацию об убийстве украинцев в Буче

Хакеры взломали внутренние экраны музея Эрмитаж (*россия) и вывели на них информацию об убийстве мирных жителей в Буче.

Об этом сообщает SVTV News.

Что именно было в сообщениях, неизвестно, но СК начал по этому поводу расследование. В правоохранительные органы обратились сами сотрудники музея. В Эрмитаже при этом утверждают, что табло оперативно отключили.

Ранее «Курсор» сообщал, что голосовой помощник от «Яндекс» умел тайно включать микрофон и подслушивать пользователей.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!