HIMARS обеспечат перелом в войне: россия бессильна

В Украине американские артиллерийские ракетные системы HIMARS уже уничтожили десятки важных складов оккупантов. За последние две недели украинские военные нанесли более 10 точечных ударов по складам боеприпасов и другим объектам российских войск на оккупированной территории.

Склады и другие пострадавшие объекты были расположены на расстоянии от 5 до 75 километров от линии фронта — в Херсонской, Запорожской, Харьковской, Донецкой и Луганской областях. Кроме того, фотографии, видео и другие доказательства, распространенные украинской армией в социальных сетях, показывают, что в последние дни украинская армия использовала это оружие в ряде успешных высокоточных атак против российских логистических объектов на оккупированных территориях, в Мелитополе, Сватове, Изюме, Первальске, Стаханове, Новой Каховке и многих других районах.

По мнению экспертов, HIMARS сыграли важную роль в вытеснении российских войск со стратегически важного острова Змеиный в Черном море, который россия* захватила в первые дни войны.

Стало известно, что в Мариуполе солдаты рф продолжают издеваться над местными жителями, которых пришли «освобождать».

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!