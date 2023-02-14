Хоронят день и ночь: «вагнеровские кладбища» множатся по всей россии

По всей рф* появляются целые кладбища, где захоронены лишь наемники чвк «вагнер».

Одно из кладбищ, отведенных только для убитых вагнеровцев, расположено в деревне бакинская на юго-западе россии, передает «Север.Реалии».

На нем видно свежевырытые могилы, а рядом недавно возведенные стены крематория. На могилах — венки, цветы и награды.

Там наемников хоронят каждый день, при этом сейчас кладбище продолжает расширяться. Уже более трех сотен погибших на войне почивают на кладбище в бакинской, в последнее время оно значительно расширилось — после наступления рф на востоке Украины.

«Они выкапывают на кладбище по 16 ям в день… закапывают их день и ночь», — сказал местный житель Андрей.

Считается, что около 50 000 бойцов «вагнер» поехали воевать в Украину, в то же время правительство США посчитало уже ликвидированных наемников — их более 10 000.

Примечательно, что 90% из состава «вагнеровцев» — заключенные, как гласит правительство США.

Российская правозащитная группа «Русь сидящая» считает, что на сегодняшний день на войну завербовали до 40 000 заключенных.

После публичных сообщений о кладбище учредитель чвк «вагнер» евгений пригожин посетил это место и с тех пор размещает в Telegram скорбящие ролики.

Панахид по усопшим никто не носит да и траура особого не видно. Многие россияне считают, что бывших заключенных не нужно чтить героями, ведь люди до сих пор помнят преступления некоторых из них.

Интересен случай, когда в чвк «вагнер» приняли заключенного, осужденного за каннибализм.

Напомним, все меньше заключенных в рф стремятся воевать в чвк «вагнер» взамен на освобождение.​

* – до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!