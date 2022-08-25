Human Rights Watch: Украина – единственная страна, против которой применяют кассетные боеприпасы

Ранее эксперты ОБСЕ подтвердили, что армия РФ использует зажигательные и кассетные боеприпасы, фосфорные бомбы и термобарическое оружие в Украине.

На сегодняшний день Украина — единственная в мире страна, на территории которой применяются кассетные боеприпасы.

Об этом говорится в докладе организации Human Rights Watch.

Российская армия использовала на войне кассетные боеприпасы сотни раз, затронув как минимум 10 из 24 областей Украины. По предварительным подсчетам, в период с февраля по июль из-за обстрелов армией рф* кассетными боеприпасами в Украине погибло 689 мирных жителей.

В докладе сказано: в 2022 году Россия применяла в Украине как старые кассетные боеприпасы из сохранившихся запасов, так и новые, недавно разработанные образцы.

Что же касается украинской стороны, то на основании имеющихся данных нет оснований полагать, что среди переданного Украине в 2022 году другими странами артиллерийского, ракетного и прочего оружия были боеприпасы, которые согласно используемому в конвенции определению могли бы считаться кассетными.

Ранее «Курсор» писал, решится ли российская элита на переворот в Кремле. В СМИ распространяются слухи о том, что российская элита очень недовольна действиями владимира путина. Однако отстранить его от власти никто не может.

Также мы сообщали, что в Кремле продолжают искать преемника путину: возможны два сценария. Пострадавшие от западных санкций представители российской элиты рассматривают кандидатуры для возможной замены российского диктатора, который принес стране статус изгоя и критично подорвал экономику.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!