"Им нельзя доверять": пленный оккупант рассказал, как руководство рф обманывает солдат

Россиянин заявил, что не ожидал, что окажется в Украине.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) схватили в плен 24-летнего российского военного, который приехал на фронт из краснодарского* края (российской федерации). В ходе допроса он рассказал, как военное командование страны-агрессора обманывает своих солдат и угрожает расстрелом в случае отказа идти в бой. Видео опубликовано на Telegram-канале командующего Сухопутными войсками Александра Сырского. По словам пленного Евгения Плахотькова, он получил повестку, когда был на свадьбе у друзей. Ему сказали, если он не явится в военкомат, то попадет за решетку за уклонение от военной службы. Когда его забрали, командование сообщило, что отправляет солдат якобы на "учения", которые должны были продлится полгода, но в итоге они оказались в Клещеевке на Донбассе.

Россиянин пожаловался, что после якобы учений, их обещали отпустить домой, но военных все равно обманывали. "Отправили, в итоге, на Клещеевку. Им никогда нельзя доверять", — говорит захватчик.

Плахотьков заявил, что не хотел идти воевать и даже подумывал о самоубийстве. Командование отправило их оборонять позиции в Клещеевке, где они сидели без пищи и воды, а в случае попытки побега - угрожали расстрелом.

"Курсор" писал ранее, что российская армия теряет на войне в Украине большое количество солдат и планирует запустить еще одну мобилизационную волну, поскольку наступательный потенциал захватчиков находится на низком уровне, как и их боевой дух.