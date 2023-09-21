В британской разведке указали причину неспособности рф проводить успешные наступления

Оккупанты на фронте испытывают ряд трудностей.

Российская армия теряет на войне в Украине большое количество солдат и планирует запустить еще одну мобилизационную волну, поскольку наступательный потенциал захватчиков находится на низком уровне, как и их боевой дух.

Об этом говорится в отчете министерства обороны Великобритании на странице в Twitter.

Сегодня, 21 сентября, исполняется ровно год с того момента, как российский диктатор владимир* путин объявил в стране "частичную мобилизацию", в ходе которой призвал на службу около 300 тысяч резервистов. Этот мобилизованный состав обязан нести службу на так называемой "специальной военной операции". Но в рф также подчеркнули, что ротация личного состава за пределы оперативной зоны во время службы невозможна, признав тем самым, что ситуация на фронте довольно суровая.

Британские разведчики отметили, что отсутствие постоянной ротации как раз и стало одним из самых важных факторов, которые поспособствовали падению морального духа российских солдат, и вероятно, их неспособности проводить успешные сложные наступательные операции.

"Курсор" писал ранее, что ВСУ с начала лета пошли в масштабное контрнаступление и продолжают наносить российской армии большие потери. К югу от Бахмута (Донецкая область) им удалось разбить элитные части захватчиков.

Еще мы писали, что на прошлой неделе Вооруженные силы Украины в ходе масштабного контрнаступления освободили от российской агрессии село Авдеевка в Донецкой области. В сети показали, как защитники проводили "зачистку" подходов к населенному пункту.