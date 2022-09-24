Институт войны: у рф не получится создать необходимый боеспособный резерв

В российской федерации стремятся как можно быстрее выполнить план по частичной мобилизации и отправить резервистов на войну в Украину. Однако, как считает Институт ведения войны, путину не удастся в короткие сроки или вообще создать необходимый боеспособный резерв.

Об этом сообщает ISW.

Несмотря на заявление главы кремля о том, что будут призваны на службу 300 тысяч резервистов, рф хочет мобилизовать больше мужчин на войну. Но в ISW отмечают, что значительная доступная информация позволяет предположить, что мобилизационная кампания в стране подавляет неэффективную бюрократическую систему, что не позволит создать необходимый военный резерв.

В сети говорят, что в россии на службу призывают мужчин, которые не попадают под озвученные критерии мобилизации, то есть тех, у кого вообще отсутствует «боевой опыт».

Известно, что частичную мобилизацию в рф должны завершить до 10 ноября. Соответствующую информацию сообщили оппозиционеры в стране-агрессора. Набор военнослужащих будет проходить тремя волнами по 2 недели каждый.

«Курсор» писал ранее, что сразу несколько источников, а также ряд мировых СМИ утверждают, что российская федерация планирует привлечь к войне против Украины 1,2 млн. россиян.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!