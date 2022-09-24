СМИ: кремль хочет мобилизовать более 1 млн россиян. В приоритете крестьяне

Сразу несколько источников, а также ряд мировых СМИ утверждают, что российская федерация планирует привлечь к войне против Украины 1,2 млн. россиян. Больше всего мобилизуют именно крестьян.

Согласно данным источника издания, близкого к руководству москвы, россия планирует мобилизовать в столице москвы до 16 тысяч человек. Эту же информацию подтвердил источник, близкий к одному из федеральных министерств. Тем временем в петербурге на войну заберут около 3,2 тысячи россиян.

Из областных центров, вероятно, будут набирать по минимуму, уверяют журналисты. В то же время, больше всего мобилизуют людей именно из сельских районов, поскольку там «нет СМИ, оппозиции и больше поддержка войны».

Между тем как отмечает другое российское издание «TACC», пресс-секретарь президента россии дмитрий песков отрицает информацию о мобилизации 1,2 млн человек.

Также мы информировали, как дорого обойдется бюджету рф объявленная мобилизация. Российскую армию, которая несет большие потери на войне в Украине, решили пополнить 300 тысячами резервистов. Но объявленная президентом рф владимиром путиным частичная мобилизация может серьезно ударить по бюджету государства.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!