Инцидент в брянской области рф: экс-офицер фсб объявлен в розыск

Экс-сотрудник пограничного управления спецслужбы в приморье, получивший украинское гражданство и участвовавший в сопротивлении российской агрессии, был внесен в рф в список «террористов и экстремистов».

За вероятное участие в так называемом нападении на два приграничных поселка в брянской области российской федерации* разыскивают бывшего офицера фсб, который с 2014 года проживает в Украине и имеет украинское гражданство, участника АТО на Донбассе в составе Добровольческого украинского корпуса «Правый сектор» Илью Богданова.

Об этом сообщает ТСН со ссылкой на базу данных мвд россии.

Отмечается, что богданов объявлен в розыск по уголовной статье, но по какой именно не уточняется. Также его внесли в список «террористов и экстремистов» росфинмониторинга.

Илья богданов являлся сотрудником пограничного управления фсб в российском приморье. Жил во владивостоке. В 2014 году он приехал в Украину и участвовал в АТО на Донбассе в составе ДУК «Правый сектор». Через год получил гражданство Украины.

Напомним, 2 марта неизвестные перешли границу российской федерации в брянской области. Пропагандистские СМИ уверены, что данное действие совершила украинская ДРГ. Очевидцы утверждали, что люди были вооружены и якобы стреляли по мирных и безоружным гражданам. Глава кремля владимир путин уже выступил с заявлением, назвав произошедшее «актом терроризма со стороны украинских неонацистов».

Позже Курсор писал о том, что член комитета госдумы рф по обороне виктор соболев заявил в четверг, 2 марта, что россия должна объявить Украине войну после инцидента в брянской области, так как все «красные линии» были пересечены.

«Нам уж совершенно точно нужно заканчивать “специальную военную операцию” и начинать вести настоящую войну. С уничтожением средств и объектов коммуникаций с обнаружением поставок вооружений. И сделать это нужно было давно», — сказал соболев.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!