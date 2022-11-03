Иран наращивает поставки оружия для россии: как это влияет на Украину

Тегеран планирует возобновление поставок большого количества иранского оружия в *рф, среди которого дроны-камикадзе Shahed и баллитические ракеты.

Об этом сообщает Furge Hir.

Москва может получить много вооружения от Тегерана уже до конца 2022 года, в том числе ракеты типа «Искандер-М». Именно благодаря этому оружию кремль может получить значительное преимущество в противостоянии с Украиной. Украина не располагает эффективными противовоздушными средствами защиты от указанных ракет, и не может оградить себя от подобных ракетных ударов.

Учитывая эти факторы, армия оккупантов будет лишь усугублять обстрелы объектов критической инфраструктуры в Украине ради компенсации своих неудач на поле боя против украинской армии. В силу этого зависимость россии от иранских ракет и беспилотников лишь увеличится. За это кремль готов фактически за бесценок снабжать Тегеран своими энергоресурсами. То есть, москва за счет Тегерана хочет компенсировать свою международную изоляцию.

Западный мир должен усилить санкции против Ирана, официальные представители которого распространяют дезинформацию и отрицают предоставление оружия россии, применяющей его против украинского народа. Помимо этого, Украине нужно представить в кратчайшие сроки противовоздушные средства обороны.

Также «Курсор» сообщал, что Вооруженные силы Украины поблагодарили Израиль за поддержку.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!