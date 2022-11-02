Вооруженные силы Украины поблагодарили Израиль за поддержку

В Тель-Авиве прошло мероприятие в поддержку Украины, где затронули тему помощи от Израиля.

Вооруженные силы Украины рассказали о том, как 31 октября в Тель-Авиве Главный раввин Украины Моше Реувен Азман провел очередное мероприятие в поддержку Украины.

Об этом сообщает Генеральный Штаб ВСУ.

Во время встречи обсудили ситуацию в Украине и помощь Израиля.

«ВСУ благодарны за поддержку и помощь Израиля. Также на встрече были два воина Вооруженных Сил Украины, которые в Израиле проходят протезирование для их раненых рук. Вооруженные Силы Украины благодарны Израилю за возможность для Защитников Украины!», – сказано в сообщении.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в беседе с израильскими журналистами сказал, что он понимает, что Израилю нужно думать о собственной безопасности и своих интересах. Однако, он считает важным, что Иерусалим определился в своем отношении к главе *рф путину и его политике.

Под давлением собеседника украинский лидер решил признать, что политика Израиля может быть отчасти продиктована страхом перед россией и ее диктатором. Одновременно с этим Зеленский находится в замешательстве и не понимает, почему Израиль не может занять более четкую позицию и твердо стоять на стороне Украины в условиях продолжающегося нападения рф.

«Я знаю, что люди в вашей стране много знают о войне, они видели много плохого. Мы понимаем и чувствуем трагедию, через которую прошли израильтяне. Я знаю историю… Я столько раз был в Израиле. У меня так много родственников», – сказал Зеленский и добавил, что сегодня Украина «уже выиграла войну», и проиграет ее и Украину теперь может «только мир».



Также «Курсор» сообщал, что украинская разведка узнала, сколько дронов Иран вскоре отправит рф.

* — до полной денацификации рф редакция «Курсора» отказывается проявлять уважение к оккупантам и убийцам и будет писать некоторые имена собственные исключительно и принципиально с маленькой буквы. Нет войне!